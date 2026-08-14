Шойгу разнёс старые учебники географии за главы о «разбазаривании» ресурсов РФ

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу анонсировал создание нового учебника географии к 2028 году, который должен исправить «негативный» имидж России в вопросах освоения природных богатств. Он раскритиковал старые пособия за излишнюю критичность и предвзятость.

«Всё для этого было в этих учебниках: и про то, как мы относимся к нашим богатствам, как мы их осваиваем «плохо», «разбазариваем варварски». В конце концов, надо показать и всему миру, и нам самим, что это далеко не так», — сказал Шойгу на мероприятии, приуроченном к 181-летию РГО и Дню географа.

Шойгу акцентировал внимание на необходимости развеять существующие стереотипы как внутри страны, так и на международной арене, отразив это в новом учебном пособии. Он подчеркнул, что издание должно стать не просто сухим источником знаний, а «произведением образовательного искусства». По мнению секретаря Совбеза, учебник должен быть гибким, «открытой архитектуры», чтобы оперативно дополняться актуальными научными данными, оставаясь при этом увлекательным и востребованным инструментом обучения.

В рамках реформы образования, о которой ранее говорил министр просвещения Сергей Кравцов, российские школы перейдут на единый государственный стандарт учебной литературы по географии уже в ближайшие два года.

Российских школьников с 1 сентября ждут изменения в учебной программе и организации образовательного процесса. В частности, было обновлено содержание школьных предметов и внеурочной деятельности, чтобы дети во всех регионах страны получали сопоставимое по качеству образование и могли развиваться не только в рамках обычных уроков. Одно из заметных изменений коснётся обществознания. С 1 сентября 2026 года этот предмет будет изучаться только в 9–11-х классах. Одновременно увеличится количество часов, отведённых на историю.