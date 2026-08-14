Арестовича* будут судить заочно в Москве за призывы к террору и фейки о ВС РФ

Второй западный окружной военный суд приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении Алексея Арестовича* 28 августа. Процесс пройдёт в заочном формате.

Бывшему советнику главы офиса президента Украины инкриминируют публичные призывы к террористической деятельности и распространение заведомо ложной информации о действиях ВС РФ. Как уточнили в пресс-службе суда, в целях безопасности слушания будут закрытыми, пишет РИА «Новости».

В отношении объявленного в розыск Арестовича* возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в публичном оправдании терроризма и распространении фейков о действиях российской армии. Следствие полагает, что в марте 2022 года он призывал в своих соцсетях к диверсиям на железных дорогах, обеспечивающих логистику ВС РФ. Кроме того, Генпрокуратура вменяет ему публикацию недостоверных данных об ударе по вокзалу в Краматорске в апреле 2022 года.

Напомним, Арестович* покинул пост в январе 2023 года из-за скандала с его признанием о том, что жилой дом в Днепропетровске обрушился из-за украинской системы ПВО. Чиновник сам написал заявление об отставке.

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