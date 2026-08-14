Родственники актрисы Трубниковой не пришли на её кремацию

В Москве прошла кремация актрисы Натальи Трубниковой, известной по роли в фильме «31 июня». На церемонию не приехали жена брата артистки и её племянник.

Прощание состоялось в Хованском крематории в 12:00. Тело Трубниковой туда доставил мужчина по имени Борис Петрин, на которого родственница оформила доверенность.

«Траурная церемония прошла в Хованском крематории. Тело артистки привез некий Борис Петрин, на которого жена брата Трубниковой написала доверенность. Ни она сама, ни племянник актрисы в крематорий не приехали», — сообщает StarHit.

Предполагается, что прах артистки позднее захоронят на Ваганьковском кладбище. Там находится могила её супруга — режиссёра-балетмейстера Анатолия Кулакова. Вместе они прожили 47 лет.

О смерти Натальи Трубниковой стало известно 11 августа. Life.ru рассказывал о судьбе звезды «31 июня», её карьере и последних годах жизни: актрисе был 71 год, широкую известность ей принесла роль принцессы Мелисенты.