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14 августа, 14:12

Родственники актрисы Трубниковой не пришли на её кремацию

Обложка © ТАСС / А. Ковтун

Обложка © ТАСС / А. Ковтун

В Москве прошла кремация актрисы Натальи Трубниковой, известной по роли в фильме «31 июня». На церемонию не приехали жена брата артистки и её племянник.

Прощание состоялось в Хованском крематории в 12:00. Тело Трубниковой туда доставил мужчина по имени Борис Петрин, на которого родственница оформила доверенность.

«Траурная церемония прошла в Хованском крематории. Тело артистки привез некий Борис Петрин, на которого жена брата Трубниковой написала доверенность. Ни она сама, ни племянник актрисы в крематорий не приехали», сообщает StarHit.

Предполагается, что прах артистки позднее захоронят на Ваганьковском кладбище. Там находится могила её супруга — режиссёра-балетмейстера Анатолия Кулакова. Вместе они прожили 47 лет.

Путин почтил память актрисы Натальи Трубниковой
Путин почтил память актрисы Натальи Трубниковой

О смерти Натальи Трубниковой стало известно 11 августа. Life.ru рассказывал о судьбе звезды «31 июня», её карьере и последних годах жизни: актрисе был 71 год, широкую известность ей принесла роль принцессы Мелисенты.

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Полина Никифорова
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