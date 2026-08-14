Губернатор Клычков опроверг слухи о нехватке бензина в Орловской области
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Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что информация о нехватке топлива в регионе не соответствует действительности. По словам главы области, очереди на АЗС образовались из-за вынужденной приостановки их работы во время двух ракетных тревог, которые в общей сложности длились три часа.
Клычков подчеркнул, что поставки горючего идут в штатном режиме, дефицита нет, поэтому поводов для панической скупки бензина или введения ограничений не существует.
«Повторю – дефицита топлива в Орловской области на сегодняшний день нет, поставки всех видов бензина и дизельного топлива стабильны», — отметил губернатор в соцсетях.
Правительство России ранее сохранило сниженный норматив обязательных биржевых продаж бензина на уровне 10% до конца 2026 года. Такое решение принято для стабилизации внутреннего топливного рынка.
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