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14 августа, 14:22

Три человека пострадали при ударе дрона по автобусной остановке в Мелитополе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Три человека пострадали в результате атаки беспилотника на Мелитополь. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

В момент взрыва мирные жители находились на остановке общественного транспорта. Всех троих доставили в медицинское учреждение. Им оказывают необходимую помощь.

Три человека ранены при атаке дронов ВСУ на автомобиль в Энергодаре
Три человека ранены при атаке дронов ВСУ на автомобиль в Энергодаре

Ранее Балицкий сообщил, что за сутки при ударах по Запорожской области погиб один человек, ещё пятеро получили ранения. Самые тяжёлые последствия зафиксировали в Молочанске, Токмаке и районе села Луговка.

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Полина Никифорова
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