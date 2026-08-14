Три человека пострадали при ударе дрона по автобусной остановке в Мелитополе
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Три человека пострадали в результате атаки беспилотника на Мелитополь. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
В момент взрыва мирные жители находились на остановке общественного транспорта. Всех троих доставили в медицинское учреждение. Им оказывают необходимую помощь.
Ранее Балицкий сообщил, что за сутки при ударах по Запорожской области погиб один человек, ещё пятеро получили ранения. Самые тяжёлые последствия зафиксировали в Молочанске, Токмаке и районе села Луговка.
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