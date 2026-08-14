Пришёл, увидел, приспичило: Россиянин украл биотуалет и лишился машины за 3 млн рублей

Уличный туалет стоимостью 16 тысяч рублей обошёлся жителю Калужской области в автомобиль за три миллиона. Мужчина украл кабину со стадиона в Кондрово, а суд в итоге конфисковал его JAC, пишет телеграм-канал «Mash на спорте».

История произошла во время турнира по лыжным гонкам. Мужчина приехал к спортивному объекту и заметил на территории переносной туалет. В какой-то момент он решил забрать кабину себе. Добычу он погрузил на крышу своего автомобиля и уехал.

Однако далеко скрыться вместе с таким необычным грузом не получилось. Мужчину остановили полицейские и объяснили, что конструкция принадлежит администрации Дзержинского муниципального округа, а его поступок расценивается как кража.

Реального срока мужчина не получил, зато лишился машины. Суд признал JAC средством совершения преступления и обратил автомобиль стоимостью около трёх миллионов рублей в собственность государства.

В итоге попытка присвоить туалет за 16 тысяч рублей обернулась для владельца потерей имущества, которое стоило почти в 190 раз дороже.

Не менее необычную кражу Life.ru описывал в конце июля: россиянина заподозрили в том, что он надел грим и обокрал обменник на Пхукете почти на 1,5 млн рублей. По версии полиции, мужчина вынес наличные сразу в нескольких валютах, после чего суд Таиланда выдал ордер на его арест.