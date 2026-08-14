Обменник на «Горбушке», где идут обыски, имел оборот более 100 млн рублей в день

Ежедневный оборот обменного пункта на московском рынка «Горбушке», где сейчас работают сотрудники правоохранительных органов, составлял свыше 100 млн рублей. Торговая точка начала функционировать лишь несколько месяцев назад.

С первых дней работы через неё проходили операции на сотни миллионов рублей. Сейчас в помещении всё ещё находятся силовики. Двое работников — молодой человек и девушка — покинули здание в сопровождении оперативников. Подробности их статуса в деле не раскрываются.

Также с рынка вынесли коробки. Предполагается, что внутри находятся бумаги и техника, которые могут иметь значение для расследования, пишет «База».

Напомним, вечером 13 августа на территории московского торгового комплекса «Горбушка» начались масштабные обыски и оперативные мероприятия, в ходе которых силовики проверяли торговые и офисные помещения, изымали крупные суммы наличных денег, электронную технику и финансовые документы. Предварительно, следственные действия могут быть связаны с уголовным делом о деятельности нелегальных криптообменников.

Торговый центр «Горбушка» расположен на территории района Филёвский парк. История комплекса началась с клуба меломанов, собиравшихся в ДК имени Горбунова, однако со временем он превратился в один из самых узнаваемых в Москве центров по продаже электроники и бытовой техники.