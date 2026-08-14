«Не просто жировик»: Почему из-под мышки может выделяться молоко и когда это опасно

Добавочная (аксиллярная) молочная железа — врождённая особенность, при которой железистая ткань располагается вне обычной локализации, чаще всего в подмышечной области. Пластический хирург Любовь Сафонова пояснила РИАМО, что во время беременности и грудного вскармливания такая ткань может набухать и даже выделять молозиво или молоко, если в ней есть протоки.

Это состояние способно причинять дискомфорт и иногда требует местных компрессов или медикаментозного подавления лактации в этой зоне. Эксперт подчеркнула, что любое уплотнение в подмышечной области требует плановой консультации хирурга-маммолога и УЗИ, независимо от наличия жалоб.

Удаление показано при болевом синдроме, эстетическом дискомфорте, рецидивирующем воспалении или подозрении на новообразование. В остальных случаях возможно наблюдение. Сафонова предупредила, что в добавочной железе могут развиваться те же патологии, что и в обычной груди: мастопатия, фиброаденомы и реже — рак.

Особую опасность представляет поздняя диагностика опухолей, поскольку и пациентки, и иногда врачи принимают уплотнение за обычный жировик и не обследуют его прицельно. Главный вывод эксперта: любое гормонозависимое образование в подмышечной области требует обязательного обследования, а не самоуспокоения.

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