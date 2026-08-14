Syrian Air возобновит рейсы Москва — Дамаск спустя 1,5 года паузы

Прямые рейсы между Дамаском и Москвой возобновятся в это воскресенье, 16 августа, — почти через полтора года после того, как их отменили. Об этом ТАСС сообщил представитель авиакомпании Syrian Air.

По его словам, продажа билетов уже открыта, а полёты будут выполняться раз в неделю, по воскресеньям.

Дорога из Дамаска в Москву займёт 4 часа 40 минут. Билет в одну сторону в экономклассе обойдётся примерно в 491 доллар, в бизнес-классе — около 871 доллара. В компании добавили, что если в расписании что-то поменяется, пассажиров предупредят заранее.

Напомним, прямое пассажирское авиасообщение между двумя столицами прекратили в декабре 2024 года из-за обстановки в арабской республике.

Напомним, что Syrian Airlines открыла продажу билетов на рейсы между Москвой и Дамаском впервые после смены власти в Сирии и падения режима Башара Асада. Первый полёт был намечен на 16 августа, дальше самолёты планировали отправлять раз в неделю по воскресеньям. Прилетать они будут в Шереметьево, время в пути оценивали примерно в 4 часа 50 минут.