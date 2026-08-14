Амбре из тухлых яиц и прелого лука: Роскачество объяснило странный аромат вина с винтовой крышкой

Роскачество раскрыло причину появления лукового запаха у вина после откупоривания бутылки с винтовой крышкой. Соответствующее разъяснение ведомство сделало в беседе с NEWS.ru.

«У напитка с винтовой пробкой есть свои подводные камни. При полной герметичности в вине без кислорода начинается восстановительный процесс. На ранних стадиях это даёт запах тухлых яиц или прелого лука. Спасает аэрация: достаточно подержать вино в бокале 10–15 минут, и запах уходит», — говорится в сообщении.

В Роскачестве отметили, что сама винтовая крышка выполнена из алюминия и дополнена пластиковой прокладкой. Этот слой не позволяет металлу соприкасаться с жидкостью и одновременно регулирует газообмен внутри бутылки.

Вероятность обнаружить подобный дефект крайне мала и составляет лишь 0,01%. При этом алюминиевая крышка надежно защищает вино от окисления и помогает дольше сохранять его свежим. Напиток остается молодым, ярким и фруктовым, что особенно актуально для белых и розовых сортов.

Дополнительное преимущество такой упаковки заключается в удобстве использования. Бутылку можно открыть без штопора, поэтому винтовую пробку часто выбирают для поездок на природу или пикников. Более низкая стоимость крышки также делает конечный продукт доступнее для покупателя.

В ведомстве напомнили, что несколько десятилетий назад натуральная корковая пробка, тяжелый штопор и характерный хлопок при открывании считались обязательными атрибутами качественного вина. Сейчас в магазинах все чаще можно встретить бутылки с алюминиевыми крышками и даже стеклянными колпачками.

Ранее в социальных сетях разошёлся комментарий о том, что сотрудники грузинских виноделен якобы массово портят вино мочой, предназначенное для отправки в Россию. Слух появился под видео российской туристки, рассказывавшей о русофобии в Грузии. Аноним утверждал, что его знакомый-молдаванин работает на производстве и знает о массовой порче партий перед розливом. Однако никаких реальных свидетельств или доказательств подобных действий обнаружено не было.