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14 августа, 15:22

Московские школьники взяли три медали на Международной олимпиаде по информатике

Обложка © МАХ/Мэр Москвы Сергей Собянин

Обложка © МАХ/Мэр Москвы Сергей Собянин

Московские школьники завоевали две золотые и одну серебряную медаль на Международной олимпиаде по информатике в Ташкенте. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Награды высшей пробы получили десятиклассник Максим Кравченко из образовательного комплекса «Воробьёвы горы» и выпускник СУНЦ — школы-интерната имени А. Н. Колмогорова МГУ Владислав Жиганов.

Серебряным призёром стал ещё один представитель «Воробьёвых гор» — выпускник Сергей Муханов. Таким образом, все три московских участника российской сборной вернулись с наградами.

38-я Международная олимпиада по информатике проходит в Ташкенте с 9 по 16 августа. Россию представляют четыре школьника, а всего на соревнования приехали участники более чем из 97 стран. Участникам необходимо решать сложные алгоритмические задачи на C++ без доступа к интернету и телефонам. Международная олимпиада по информатике проводится с 1989 года.

Российские школьники взяли четыре «золота» на Международной химической олимпиаде
Российские школьники взяли четыре «золота» на Международной химической олимпиаде

Несколькими днями ранее российские школьники стали абсолютными чемпионами Международной олимпиады по искусственному интеллекту. Сборная завоевала семь золотых и одну бронзовую медаль, показав лучший результат среди всех стран-участниц.

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Николь Вербер
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