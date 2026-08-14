Московские школьники взяли три медали на Международной олимпиаде по информатике

Московские школьники завоевали две золотые и одну серебряную медаль на Международной олимпиаде по информатике в Ташкенте. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Награды высшей пробы получили десятиклассник Максим Кравченко из образовательного комплекса «Воробьёвы горы» и выпускник СУНЦ — школы-интерната имени А. Н. Колмогорова МГУ Владислав Жиганов.

Серебряным призёром стал ещё один представитель «Воробьёвых гор» — выпускник Сергей Муханов. Таким образом, все три московских участника российской сборной вернулись с наградами.

38-я Международная олимпиада по информатике проходит в Ташкенте с 9 по 16 августа. Россию представляют четыре школьника, а всего на соревнования приехали участники более чем из 97 стран. Участникам необходимо решать сложные алгоритмические задачи на C++ без доступа к интернету и телефонам. Международная олимпиада по информатике проводится с 1989 года.

Несколькими днями ранее российские школьники стали абсолютными чемпионами Международной олимпиады по искусственному интеллекту. Сборная завоевала семь золотых и одну бронзовую медаль, показав лучший результат среди всех стран-участниц.