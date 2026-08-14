Причиной блэкаута в Казахстане стало отключение генераторов на ГЭС в Киргизии

Крупное отключение электричества, накрывшее сразу несколько областей Казахстана, могло произойти из-за аварии на Токтогульской ГЭС в Киргизии. Об этом рассказали в пресс-службе энергокомпании KEGOC.

По данным энергетиков, 14 августа 2026 года в 14:37 на киргизской станции разом остановились два гидрогенератора суммарной мощностью 600 МВт. Это вызвало перегруз транзита Север — Восток — Юг единой энергосистемы Казахстана. В итоге Южная зона отделилась от общей сети страны и от энергосистем Центральной Азии — Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

Без электричества остались жители сразу нескольких регионов. Отключения затронули Алматинскую, Жамбылскую, Туркестанскую, Кызылординскую и Жетысускую области, а в Северной зоне — Карагандинскую, Улытаускую и Абайскую.

Как уточнили в компании, подачу тока восстанавливали поэтапно. Уже в 14:47 свет вернули потребителям в Карагандинской, Улытауской и Абайской областях. К 16:26 электроснабжение наладили в Алматинской и Жетысуской областях, а к 16:34 — в Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской.

Разбираться в причинах сбоя будет отдельная комиссия.

«Причины технологического нарушения будут расследованы специальной комиссией», — сообщили в компании.

А ранее сообщалось, что в Алма-Ате из-за аварийного обесточивания встало метро и пропала мобильная связь. Отключились воздушные линии электропередачи 500 кВ, принадлежащие KEGOC, после чего противоаварийная автоматика обесточила потребителей в городе и области. Поезда метро остановили около 15:11, а станции закрыли на вход.