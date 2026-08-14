В Алма-Ате из-за отключения света встало метро и пропала связь

В Алма-Ате 14 августа произошло аварийное отключение электроснабжения, из-за которого временно остановилось метро и возникли перебои с мобильной связью. Об этом сообщили казахстанские СМИ со ссылкой на акимат города и энергетические компании.

Жители Алма-Аты застряли в метро из-за отключения света. Фото © TengriNews

По данным Tengrinews.kz, аварийно отключились воздушные линии электропередачи 500 кВ Л-5400, Л-5300 и Л-5320, принадлежащие KEGOC. В результате противоаварийная автоматика отключила потребителей в Алма-Ате и Алматинской области.

В 15:11 из-за полного отключения внешнего электроснабжения временно приостановили движение поездов метро. Станции закрыли на вход и выход до восстановления подачи напряжения на контактный рельс. В акимате заявили, что погибших и пострадавших нет.

Отключение также привело к сбоям в работе городской инфраструктуры. На улицах перестали работать отдельные светофоры, из-за чего в городе образовались пробки.

Жители Алма-Аты сообщили и о проблемах с мобильной связью. По данным местных СМИ, пользователи сталкивались с перебоями, однако точные масштабы нарушения работы сетей и сроки восстановления связи на момент публикации не уточнялись.

Без электричества оказались потребители в нескольких районах Алма-Аты, в том числе Бостандыкском, Наурызбайском, Ауэзовском и Алатауском. Энергетики сообщили, что проводят необходимые мероприятия для восстановления электроснабжения.

Акимат призвал жителей сохранять спокойствие. Городские службы перевели в усиленный режим работы.

Как ранее пояснили в Минэнерго Казахстана, свет пропал в нескольких регионах страны из-за срабатывания аварийной автоматики. Это произошло на фоне резкого изменения перетока электроэнергии со стороны энергосистемы Центральной Азии.

Ранее сообщалось, что крупный блэкаут случился в Грузии. Ночью электричество пропало в Тбилиси, Батуми и других городах страны По данным Государственной электросистемы, сбой был вызван аварией, а потребление резко упало — с 1860 до 563 мегаватт-часов.