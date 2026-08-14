Названа причина масштабного блэкаута в Казахстане
Отключение света в Казахстане произошло из-за резкого изменения перетока энергии
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Причиной отключения света в ряде регионов Казахстана стало резкое изменение перетока электроэнергии и срабатывание аварийной защиты. Об этом сообщили в Минэнерго республики.
По данным ведомства, 14 августа в энергосистеме зафиксировали наброс мощности. Его вызвало внезапное изменение перетока электричества со стороны энергосистемы Центральной Азии.
В результате сработала противоаварийная автоматика. Это привело к отключению ряда потребителей в нескольких регионах страны.
Сейчас системный оператор KEGOC ведет восстановительные работы. В некоторых районах подача ресурса уже возобновлена. В министерстве заверили, что держат ситуацию на контроле.
Ранее о перебоях сообщали в четырёх районах Алма-Аты и десяти районах Алма-Атинской области. В крупнейшем городе республики из-за неработающих светофоров образовались пробки. Вечером там должен пройти концерт американского рэпера Канье Уэста.
Казахстанские СМИ также информировали об отключениях в Шымкенте и ряде южных регионов. Кроме того, о проблемах с электричество сообщали жители Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.
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