Сати Казанова ответила на критику имени дочки, вспомнив про Зиту, Гиту и Агафью

Певица Сати Казанова ответила пользователям, которые раскритиковали её за выбор необычного имени Анагха для дочери и заявили, что этим она якобы усложнила ребёнку жизнь. Своими рассуждениями артистка поделилась в соцсетях.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/satikazanova

По словам Казановой, после раскрытия имени девочки она получила много добрых сообщений и комплиментов. Однако часть подписчиков не поняла решение родителей и стала спорить с артисткой. Певица считает, что непривычное звучание со временем перестанет восприниматься как нечто необычное. В пример она привела имена Гита, Зита и Индира, которые пришли из индийской культуры, но давно знакомы российской аудитории.

«Имя Анагха — оно из той же культуры, и спустя время оно станет привычным», — объяснила Казанова.

Артистка также напомнила, что непривычными для кого-то могут показаться и традиционные русские имена, например Агафья. По её мнению, выбор родителей в подобных вопросах следует принимать и уважать.

Ранее звезда впервые раскрыла имя дочери Анагха и объяснила, что в переводе с санскрита оно означает «безгрешное, чистое, сострадающее, любящее, совершенное». Девочка родилась 23 октября 2024 года в браке певицы с итальянским фотографом Стефано Тиоццо. С супругом Казанова поженилась в 2017 году, а познакомилась с ним на свадьбе общих друзей.