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Регион
5 августа, 13:23

Певица Сати Казанова рассекретила «безгрешное, чистое, любящее» имя своей дочери

Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин

Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин

Популярная российская певица Сати Казанова впервые раскрыла имя дочери, родившейся 23 октября 2024 года в браке с итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Артистка призналась, что назвала наследницу Анагхой.

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«Итак, мою дочь зовут Анагха. Это имя в переводе с санскрита означает безгрешное, чистое, сострадающее, любящее, совершенное», — подчеркнула звезда.

Собеседница Леди Mail отметила, что имя супругам помог выбрать их духовный учитель. При этом учитывались дата рождения ребёнка и другие факторы. Казанова считает, что имя способно повлиять на судьбу человека, поэтому довольна сделанным выбором.

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Напомним, в октября 2024 года Сати Казанова впервые стала мамой. Она выложила трогательные фото с новорождённой дочкой из роддома, однако имя наследницы раскрывать не стала. Позже исполнительница объяснила, почему скрывает имя и лицо дочери.

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Борис Эльфанд
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