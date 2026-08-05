Певица Сати Казанова рассекретила «безгрешное, чистое, любящее» имя своей дочери
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Популярная российская певица Сати Казанова впервые раскрыла имя дочери, родившейся 23 октября 2024 года в браке с итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Артистка призналась, что назвала наследницу Анагхой.
«Итак, мою дочь зовут Анагха. Это имя в переводе с санскрита означает безгрешное, чистое, сострадающее, любящее, совершенное», — подчеркнула звезда.
Собеседница Леди Mail отметила, что имя супругам помог выбрать их духовный учитель. При этом учитывались дата рождения ребёнка и другие факторы. Казанова считает, что имя способно повлиять на судьбу человека, поэтому довольна сделанным выбором.
Напомним, в октября 2024 года Сати Казанова впервые стала мамой. Она выложила трогательные фото с новорождённой дочкой из роддома, однако имя наследницы раскрывать не стала. Позже исполнительница объяснила, почему скрывает имя и лицо дочери.
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