Премьер Болгарии констатировал отсутствие ответов Киева по инциденту с БПЛА

Премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил, что Киев до сих пор не предоставил официальных разъяснений относительно инцидента с падением и последующим взрывом БПЛА в районе Кардама, произошедшего 8 августа. По словам главы правительства, отсутствие реакции со стороны украинских властей на запросы болгарских МИД и Минобороны вызывает у Софии серьёзные вопросы, передаёт BGonAir.

«Ответов на вопросы министерства обороны и министерства иностранных дел об упавшем в районе Кардама дроне мы не получили», — сказал Радев.

Министр обороны Болгарии Димитар Стоянов также подтвердил, что ведомство всё ещё ожидает объективных данных о случившемся. Ранее украинская сторона заверила, что не направляла дрон в сторону Болгарии намеренно.

Напомним, утром 8 августа на границе Болгарии и Румынии взорвался дрон. Инцидент случился рядом с компрессорными станциями Трансбалканского газопровода. Минобороны Болгарии заявило, что это был украинский БПЛА «Майя».