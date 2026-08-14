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14 августа, 15:43

Премьер Болгарии констатировал отсутствие ответов Киева по инциденту с БПЛА

Румен Радев. Обложка © ТАСС / AP / Risto Bozovic

Румен Радев. Обложка © ТАСС / AP / Risto Bozovic

Премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил, что Киев до сих пор не предоставил официальных разъяснений относительно инцидента с падением и последующим взрывом БПЛА в районе Кардама, произошедшего 8 августа. По словам главы правительства, отсутствие реакции со стороны украинских властей на запросы болгарских МИД и Минобороны вызывает у Софии серьёзные вопросы, передаёт BGonAir.

«Ответов на вопросы министерства обороны и министерства иностранных дел об упавшем в районе Кардама дроне мы не получили», — сказал Радев.

Министр обороны Болгарии Димитар Стоянов также подтвердил, что ведомство всё ещё ожидает объективных данных о случившемся. Ранее украинская сторона заверила, что не направляла дрон в сторону Болгарии намеренно.

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Напомним, утром 8 августа на границе Болгарии и Румынии взорвался дрон. Инцидент случился рядом с компрессорными станциями Трансбалканского газопровода. Минобороны Болгарии заявило, что это был украинский БПЛА «Майя».

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Наталья Демьянова
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