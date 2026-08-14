Россиянину вынесут приговор за случайное прикосновение к женщине в Египте

Россиянину Сергею Миронову, задержанному после конфликта в египетском отеле, предстоит услышать приговор суда. Мужчину обвинили в действиях непристойного характера в отношении женщины. Об этом сообщает НТВ.

Миронов приехал на отдых вместе с женой Татьяной. По её словам, всё произошло после пенной вечеринки, когда супруг случайно споткнулся о лежак, на котором сидела мусульманка.

«Мой муж встал, веселился, улыбался и, слегка попятившись назад, споткнулся о лежак, на котором сидела мусульманка. Споткнулся и слегка дотронулся до неё, чтобы не упасть, удержать равновесие», — рассказала женщина.

После этого, как утверждает Татьяна, муж отдыхающей стал кричать на россиянина. Сергей попытался объяснить сотрудникам гостиницы, что произошедшее было случайностью. Однако вечером его увезли в участок, а документы супруги забрали. Позже выяснилось, что на туриста подали заявление по статье о непристойных действиях в отношении женщины.

По словам жены Миронова, заявитель предлагал урегулировать конфликт за $10 тысяч. Россиянин платить отказался, поскольку не считает себя виновным. Теперь окончательное решение по делу должен принять суд.

О задержании Миронова стало известно ещё 6 августа. Тогда Life.ru писал, что россиянина арестовали в Египте после конфликта на дискотеке в отеле. По словам его супруги, мужчина случайно задел местную женщину во время танца, после чего её муж обратился в полицию.