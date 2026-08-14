Кабмин подтвердил обеспеченность российских аграриев топливом

Правительство РФ заявило, что российские сельхозпроизводители не испытывают дефицита горючего, а уборочная кампания идет по графику. Об этом стало известно по итогам совещания под руководством вице-премьера Александра Новака. Также власти подтвердили, что северный завоз топлива в удаленные регионы страны осуществляется без сбоев, согласно плану.

«Согласно данным Минсельхоза, предприятия сельского хозяйства обеспечены топливом в достаточном объеме, уборочная кампания осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении кабмина.

Также по итогам заседания Новак обязал нефтяные компании и ответственные ведомства наладить поставки горючего в регионы, где возникли перебои. В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам бесперебойного снабжения топливом ряда регионов, включая Оренбургскую, Липецкую, Тверскую и Орловскую области, Краснодарский край, а также республики Тыва, Хакасия и ряд субъектов Дальнего Востока.