«Не думайте, что мы рехнулись»: Трусова привезёт из Китая двух собак

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) показала в соцсетях нового питомца, которого решила забрать с собой из Китая. Собаку назвали Тао-Тао — в переводе с китайского имя означает «персик».

Фигуристка Александра Трусова завела ещё одну собаку во время поездки в Китай. Видео © Telegram/ Alexandra Trusova

Вместе с ней спортсменка показала ещё одного пса по имени Тан-Тан, или «сахарок». Однако он у Игнатовых не останется: щенка собираются привезти в Москву в подарок другому человеку.

«Но не спешите писать в комментариях, что мы рехнулись: себе мы взяли только одну собаку!» — пошутила фигуристка.

Любовью к животным Трусова известна давно. В разные годы в её семье появились чихуахуа Тина, пудель Иоланта, или Лана, хаски Джек, басенджи Алита, пудель Круэлла, или Элла, бишон-фризе Селма и той-пудель Дым. Часть питомцев живёт у родителей спортсменки.

Летом 2025 года домашняя стая пополнилась ещё и шпицем Пухом. Тогда Александра и её муж Макар Игнатов шутили, что при таком количестве четвероногих уже неважно, пять их, шесть или семь.

Тем временем Трусова готовится вернуться и на международный лёд. В начале августа стало известно, что фигуристка хочет выступить на турнире серии «Челленджер» в Токио, который пройдёт в сентябре. Для участия ей необходимо получить нейтральный статус.