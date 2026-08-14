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14 августа, 16:34

«Не думайте, что мы рехнулись»: Трусова привезёт из Китая двух собак

Фигуристка Александра Трусова завела ещё одну собаку во время поездки в Китай

Обложка © ТАСС / URA.RU / Илья Московец

Обложка © ТАСС / URA.RU / Илья Московец

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) показала в соцсетях нового питомца, которого решила забрать с собой из Китая. Собаку назвали Тао-Тао — в переводе с китайского имя означает «персик».

Фигуристка Александра Трусова завела ещё одну собаку во время поездки в Китай. Видео © Telegram/ Alexandra Trusova

Вместе с ней спортсменка показала ещё одного пса по имени Тан-Тан, или «сахарок». Однако он у Игнатовых не останется: щенка собираются привезти в Москву в подарок другому человеку.

«Но не спешите писать в комментариях, что мы рехнулись: себе мы взяли только одну собаку!» — пошутила фигуристка.

Любовью к животным Трусова известна давно. В разные годы в её семье появились чихуахуа Тина, пудель Иоланта, или Лана, хаски Джек, басенджи Алита, пудель Круэлла, или Элла, бишон-фризе Селма и той-пудель Дым. Часть питомцев живёт у родителей спортсменки.

Летом 2025 года домашняя стая пополнилась ещё и шпицем Пухом. Тогда Александра и её муж Макар Игнатов шутили, что при таком количестве четвероногих уже неважно, пять их, шесть или семь.

Фигуристка Александра Трусова окончила факультет журналистики МГУ
Фигуристка Александра Трусова окончила факультет журналистики МГУ

Тем временем Трусова готовится вернуться и на международный лёд. В начале августа стало известно, что фигуристка хочет выступить на турнире серии «Челленджер» в Токио, который пройдёт в сентябре. Для участия ей необходимо получить нейтральный статус.

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Полина Никифорова
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