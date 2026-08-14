CAS увеличил дисквалификацию российского прыгуна Акименко до двух лет

Российский прыгун в высоту Михаил Акименко получил два года отстранения вместо одного за нарушение правил информирования о своём местонахождении. Об этом сообщило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), которое сослалось на решение Спортивного арбитражного суда (CAS).

Первоначально дисциплинарный комитет РУСАДА 25 апреля 2024 года отстранил спортсмена на год. Однако CAS в апелляционном порядке отменил это решение и назначил более строгую санкцию. Двухлетний срок начнёт отсчитываться с 10 августа 2026 года, при этом в него зачли период временного отстранения с 25 апреля 2024-го по 24 апреля 2025 года.

Жалобу в суд подало Всемирное антидопинговое агентство (WADA), не согласившееся с мягкостью первого наказания. Требования агентства удовлетворили. Вернуться на соревнования Акименко сможет лишь в августе 2027 года.

30-летний спортсмен известен как серебряный призёр чемпионата мира 2019 года в Дохе. Там он показал лучший результат в карьере — 2,35 метра. После окончания первого срока отстранения он успел выступить на чемпионате России 2026 года в Екатеринбурге, где с прыжком на 2,10 метра стал лишь 11-м.

Ранее сообщалось, что трёхлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил получил российский теннисист Евгений Карловский. Отстранение началось 29 июня 2026 года, и в течение трёх лет он не сможет играть на официальных турнирах. В РУСАДА связали наказание сразу с несколькими нарушениями: спортсмен не соблюдал требования о предоставлении данных о своём местонахождении, а также передал медицинские документы, признанные поддельными.