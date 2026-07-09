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Регион
9 июля, 15:26

РУСАДА на два года дисквалифицировало хоккеиста ЦСКА Каменева

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на два года дисквалифицировало хоккеиста ЦСКА Владислава Каменева. Об этом сообщила пресс-служба юридического агентства «Клевер консалт».

«Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА вынес решение по делу нападающего Владислава Каменева. Вместо максимально возможной четырёхлетней дисквалификации спортсмену назначена дисквалификация сроком на два года», — сказано в тексте.

Напомним, в марте прошлого года стало известно, что проба форварда дала положительный результат на мельдоний, содержание которого в четыре раза превысило допустимую норму. В образце хоккеиста было обнаружено 451 нг/мл вещества при максимально разрешённом значении в 100 нг/мл, установленном Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Владислав Каменев — 29-летний российский центральный нападающий, чьи хоккейные корни берут начало в Магнитогорске, где он прошёл обучение в местной школе и числился в «Металлурге». Позднее он отправился за океан, где на протяжении нескольких сезонов защищал клубы НХЛ — «Нэшвилл Предаторз» и «Колорадо Эвеланш», а также выступал в АХЛ. По возвращении в Россию форвард продолжил выступления в КХЛ, сперва пополнив ряды СКА, а затем став игроком ЦСКА. Становился обладателем Кубка Гагарина в составе «Магнитки» и московских армейцев (дважды). Этого хоккеиста характеризуют как универсального бойца средней зоны, одинаково полезного как при розыгрыше атакующих комбинаций, так и при разрушении действий соперника в собственной зоне.

РУСАДА продолжит сотрудничество с международными антидопинговыми организациями
РУСАДА продолжит сотрудничество с международными антидопинговыми организациями

До этого о двухлетней дисквалификации за допинг сообщил и другой бывший игрок ЦСКА Никита Седов. Он отметил, что разбирательство по его делу оказалось долгим и непростым. В организме спортсмена также обнаружили мельдоний.

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Вероника Бакумченко
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