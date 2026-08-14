На Бали ядовитая медуза «португальский кораблик» едва не убила россиянку

Туристка из России пережила временный паралич после контакта с ядовитой медузой «португальский кораблик» во время отдыха на Бали. Об инциденте сообщает Telegram-канал Baza.

Россиянку парализовало на Бали после касания «португальского кораблика». Фото © Telegram / Baza

Девушка по имени Дарья возвращалась к лодке после занятия сёрфингом, когда почувствовала резкую боль в ноге. На коже остались загадочные щупальца-полосы, которые она сняла руками и поспешила к плавсредству.

Однако по пути силы начали стремительно покидать её. Появилась сильная боль в пояснице, закружилась голова, а тело почти перестало слушаться. Дарье с трудом удалось добраться до лодки, после чего её доставили на берег и отправили в госпиталь.

К моменту госпитализации паралич поднялся уже до уровня груди, из-за чего девушке было тяжело дышать. Врачи оперативно оказали помощь: антигистаминные препараты, инъекции и капельница помогли стабилизировать состояние. Боль и обездвиженность вскоре отступили.

Позже выяснилось, что причиной резкого ухудшения самочувствия стал яд «португальского кораблика». Это редкая крупная медуза, чьи ловчие щупальца содержат огромное количество стрекательных клеток с токсичным веществом.

Ранее отдыхающие на Бали могут столкнуться со смертельно ядовитыми морскими обитателями. Экологи Coral Triangle Center, предупреждают, что туристам стоит бояться не акул, а медуз, морских змей, крылаток, рыб-камней и некоторых видов осьминогов. Особую угрозу представляют кубомедузы и португальские кораблики, щупальца которых сохраняют токсичность даже на суше после выброса на берег.