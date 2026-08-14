В центре Тбилиси начали сносить знаменитые «трубы Рике»

В центре Тбилиси разбирают один из самых узнаваемых архитектурных объектов, появившихся в годы президентства Михаила Саакашвили, — комплекс в парке Рике, известный как «трубы» или «кувшины». Демонтаж уже начался, пишет Civil.ge.

Футуристические конструкции из стекла и металла проектировало итальянское бюро архитектора Массимилиано Фуксаса. Внутри планировали разместить музыкальный театр и выставочный зал, однако после завершения строительства комплекс так и не открылся и больше десяти лет оставался практически без использования.

Разрешение на снос мэрия Тбилиси выдала в июле. Работы должен провести нынешний владелец объекта — компания Rike Dom, которая собирается построить на этом месте гостиницу. Завершить демонтаж предписано до 25 декабря.

Проект с самого начала вызывал споры из-за необычного вида и расположения рядом с исторической частью столицы. На строительство потратили более 75 млн лари, а в 2022 году государство после нескольких неудачных попыток продало объект частному владельцу за 10,02 млн лари.

Решение о сносе также оказалось неоднозначным. Часть архитекторов и оппозиционных политиков призывала сохранить сооружение или перенести его в другое место, однако демонтаж всё же стартовал в конце июля.

Сам Михаил Саакашвили сейчас отбывает длительный срок в Грузии. В начале августа экс-президент пожаловался на условия содержания в тюрьме и сравнил себя с Сервантесом, заявив о маленькой камере, плохой вентиляции и ограничениях на встречи. Грузинские власти обвинения в ненадлежащем обращении с ним отвергали.