Жена главы Anthropic просила Эпштейна профинансировать её порностудию

Ками Кларк, супруга гендиректора Anthropic Дарио Амодея, в прошлом искала инвестиции у Джеффри Эпштейна для своего порнографического стартапа, пишет газета Wall Street Journal. Речь идёт о компании Eddice, которую Кларк основала около 2010 года с целью создания контента для женщин. С Эпштейном она связалась в 2011 году при посредничестве агента Джона Брокмана.

«Она предложила ему инвестировать в её компанию ... Эпштейн, который к тому времени уже был зарегистрирован как сексуальный преступник, ответил: «Не могу заниматься секс-ТВ», — говорится в публикации.

В 2022 году Кларк вступила в брак с Дарио Амодеем, который за год до этого выступил сооснователем и занял пост генерального директора компании Anthropic.

В 2019 году Эпштейну были предъявлены американскими властями обвинения в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. В июле того же года он ушёл из жизни в местах заключения; согласно официальным выводам следствия, причиной смерти стало самоубийство.

Ранее Life.ru писал о смерти модельного агента Даниэля Сиада, которого подозревали в поиске девушек для Эпштейна. Его сотрудничество с финансистом, по данным следствия, продолжалось с конца 2000-х до 2017 года. Вскрытие не выявило признаков насильственной смерти.