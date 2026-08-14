Дарья Клепикова завоевала бронзу ЧЕ на 100-метровке баттерфляем

Российская пловчиха Дарья Клепикова завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы в Париже на дистанции 100 метров баттерфляем. 21-летняя спортсменка финишировала с результатом 56,76 секунды.

Золото досталось бельгийке Рос Ваноттердейк, которая показала время 56,08. Второе место заняла немка Ангелина Кёлер — 56,39. Клепикова ранее становилась чемпионкой мира в смешанной комбинированной эстафете 4×100 метров. Также на её счету серебро мирового первенства в смешанной эстафете вольным стилем.

После этой бронзы российские спортсмены собрали на чемпионате Европы уже 22 награды: семь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых. Россияне выступают в Париже в нейтральном статусе. На континентальное первенство они вернулись впервые с 2021 года, соревнования завершатся 16 августа.

Клепикова уже поднималась на пьедестал нынешнего чемпионата Европы. Вместе с Ксенией Мишариной, Софьей Дьяковой и Дарьей Сурушкиной она завоевала бронзу в эстафете 4×200 метров вольным стилем.