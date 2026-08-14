Ночной прощальный аккорд: Москвичам пообещали последнее похолодание перед теплом

В Москве грядущей ночью ожидается финальное похолодание перед наступлением тёплой погоды. Об этом РИА «Новости» рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

По её словам, с пятницы на субботу воздух в столице остынет до 7–9 градусов тепла. Эта ночь станет последней холодной на текущей неделе.

После этого температура начнёт постепенно расти. В последующие ночи столбики термометров будут находиться в диапазоне от 10 до 17 градусов выше нуля.

Ранее сообщалось, что после резкого похолодания в Москву и область ненадолго вернётся летнее тепло. Потепление начнётся с 17 августа и продлится 3-4 дня. Днём воздух прогреется до +27...+28 градусов, однако ждать +30...+31, как обещают некоторые синоптики, не стоит. Примерно с 20 августа температура пойдёт вниз, но сильных холодов не ожидается: днём будет около +21...+24 градусов. К концу месяца погода вернётся к климатической норме с +17...+19 днём и около +10 ночью.