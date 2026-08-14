Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 августа, 17:41

«Украина в руинах, а народ без будущего»: Экс-спикер Зеленского указала на его провалы

Мендель обвинила Зеленского в человеческих жертвах и кризисе на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Действия Владимира Зеленского привели Украину к многочисленным человеческим жертвам и глубокому социально-экономическому кризису. Такое мнение высказала его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель.

По её словам, обещания, которые давались украинцам на протяжении нескольких лет, не были выполнены. Продолжение эскалации, считает Мендель, лишь увеличивает число погибших и раненых, одновременно разрушая критически важную инфраструктуру.

«Что будут делать украинцы этой зимой без топлива, еды, денег, воды, электричества?» — задалась вопросом бывший пресс-секретарь Зеленского в соцсети X.

Она также заявила, что страна постепенно превращается в руины, а вести привычную жизнь населению становится всё сложнее.

На Украине в последние недели всё чаще звучат предупреждения о тяжёлой зиме. Глава правительства Сергей Корецкий допускал, что она окажется сложнее предыдущей, а майор ВСУ Маркиян Лопачак советовал жителям крупных городов подумать о переезде в сёла из-за возможных перебоев со светом и отоплением.

Экс-министр энергетики Иван Плачков ранее также рекомендовал заранее искать жильё с печным отоплением. Эксперт Олег Попенко, в свою очередь, допускал продолжительные отключения электричества и тепла при новых повреждениях энергосистемы.

«Население обречено»: Мендель предсказала тяжёлую зиму Украине
«Население обречено»: Мендель предсказала тяжёлую зиму Украине

Энергетический эксперт Юрий Корольчук считает наиболее реалистичным сценарием для Украины этой зимой отключения электричества до 12 часов в сутки. В наиболее уязвимом положении, по его оценке, могут оказаться Киев и ещё несколько крупных регионов страны.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar