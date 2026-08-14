Действия Владимира Зеленского привели Украину к многочисленным человеческим жертвам и глубокому социально-экономическому кризису. Такое мнение высказала его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель.

По её словам, обещания, которые давались украинцам на протяжении нескольких лет, не были выполнены. Продолжение эскалации, считает Мендель, лишь увеличивает число погибших и раненых, одновременно разрушая критически важную инфраструктуру.

«Что будут делать украинцы этой зимой без топлива, еды, денег, воды, электричества?» — задалась вопросом бывший пресс-секретарь Зеленского в соцсети X.

Она также заявила, что страна постепенно превращается в руины, а вести привычную жизнь населению становится всё сложнее.

На Украине в последние недели всё чаще звучат предупреждения о тяжёлой зиме. Глава правительства Сергей Корецкий допускал, что она окажется сложнее предыдущей, а майор ВСУ Маркиян Лопачак советовал жителям крупных городов подумать о переезде в сёла из-за возможных перебоев со светом и отоплением.

Экс-министр энергетики Иван Плачков ранее также рекомендовал заранее искать жильё с печным отоплением. Эксперт Олег Попенко, в свою очередь, допускал продолжительные отключения электричества и тепла при новых повреждениях энергосистемы.

Энергетический эксперт Юрий Корольчук считает наиболее реалистичным сценарием для Украины этой зимой отключения электричества до 12 часов в сутки. В наиболее уязвимом положении, по его оценке, могут оказаться Киев и ещё несколько крупных регионов страны.