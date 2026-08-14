Ударника Earth, Wind & Fire ввели в искусственную кому после сердечного приступа

Барабанщик американского коллектива Earth, Wind & Fire Джон Пэрис был госпитализирован и введён в состояние медикаментозной комы. Как сообщает TMZ, инцидент произошёл перед концертом группы на арене «Чейз-Центр» в Сан-Франциско. По данным пожарной службы, причиной экстренной госпитализации стали проблемы с сердцем. В связи с состоянием музыканта выступление группы было официально перенесено.

«Врачи ввели Пэриса в медикаментозную кому после того, как на прошлой неделе ему потребовалась неотложная медицинская помощь и его привезли в больницу», — говорится в материале.

Как пишет издание, Пэрис ненадолго пришел в себя и даже попросил врачей отпустить его домой. Но состояние пациента стремительно ухудшилось: подскочило давление, возникли проблемы с дыханием. Чтобы спасти жизнь и дать организму восстановиться, медики приняли решение снова погрузить его в искусственную кому.

Earth, Wind & Fire — музыкальный коллектив из Чикаго, основанный в 1969 году. За годы творческой деятельности группа была удостоена шести наград «Грэмми», а в 2000 году её заслуги перед мировой музыкальной культурой были отмечены включением в Зал славы рок-н-ролла.

Ранее сообщалось, что американского блогера Переса Хилтона (настоящее имя — Марио Лавандейра) госпитализировали после инцидента в прямом эфире. По данным СМИ, 48-летний мужчина нанёс себе увечья.