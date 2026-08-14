Пуэрториканский боксёр Причард Колон умер в 33 года после 221 дня в коме

Причард Колон, завершивший боксёрскую карьеру после тяжёлого повреждения, скончался в возрасте 33 лет. О смерти спортсмена сообщил его отец и тренер Ричард Колон.

В своём сообщении Колон-старший написал, что сын теперь находится в лучшем месте. Он также рассказал, что хотел исполнить мечту Причарда и организовать для него поездку на отдых в Пуэрто-Рико, однако осуществить задуманное не получилось. Отец спортсмена поблагодарил всех, кто долгие годы поддерживал их семью, и попросил продолжать молиться за близких.

Тяжёлая травма изменила жизнь Колона после боя с американцем Терреллом Уильямсом 17 октября 2015 года. Во время поединка соперник несколько раз нанёс пуэрториканцу удары в затылок, которые запрещены правилами. После завершения боя врачи диагностировали у Колона субдуральную гематому и провели срочную операцию для снижения внутричерепного давления.

После хирургического вмешательства боксёр провёл 221 день в коме. Последствия травмы сохранялись у него до конца жизни, из-за чего продолжить выступления на профессиональном ринге он уже не смог.

До рокового поединка Колон не знал поражений. На его профессиональном счету было 16 побед в 16 боях, причём 13 встреч он завершил нокаутом.

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