В Москве завершился купальный сезон

Купаться в Москве этим летом уже не рекомендуют: вода в реке остыла до +17 градусов и в ближайшее время заметно теплее не станет. Об этом РИА «Новости» рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

По словам синоптика, такую температуру сейчас фиксируют в районе Звенигорода. Из-за холодных ночей и ветра заметного прогрева уже не ожидается.

«Температура воды в Москве-реке у Звенигорода составляет +17 градусов тепла и из-за холодных ночей и ветра она вряд ли существенно повысится», — рассказала Паршина.

Специалист также напомнила, что по народному календарю 14 августа, на Медовый Спас, купание традиционно прекращали. Считалось, что с этого дня «всякому купанию конец».

С 15 августа в столице ожидается потепление, однако оно ситуацию уже вряд ли изменит. Днём верхний слой воды может стать теплее лишь на один-два градуса, чего недостаточно для комфортного плавания.

Накануне, 13 августа, в Москве зафиксировали самый холодный день нынешнего лета. Воздух прогрелся всего до +14,7 градуса — июньские и июльские минимумы оказались выше.