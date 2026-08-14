Белых не пускаем: В ФРГ раскритиковали руководство бассейна за «день темнокожих гостей»

В столице Германии разгорелся конфликт вокруг общественного бассейна, где собирались провести закрытое мероприятие только для темнокожих гостей. Историю освещает издание Daily Mail.

Планировалось, что 14 августа доступ в бассейн для остальных посетителей будет ограничен с 12:00 до 18:00. Организаторы акции, подготовленной совместно с антидискриминационным проектом Every One Teach One, призвали публику с пониманием отнестись к формату встречи.

Такая инициатива вызвала волну критики. Дело в том, что объект изначально позиционировался как бесплатное инклюзивное пространство, открытое для всех горожан. На его строительство город потратил около 300 тысяч евро.

После общественного резонанса мероприятие было решено отменить. Руководство бассейна объяснило такой шаг соображениями безопасности, поскольку инициатива для темнокожих посетителей спровоцировала расистские нападки и угрозы.

Ранее сообщалось, что в немецком городе Кель полиция была вынуждена эвакуировать открытый бассейн после массовых беспорядков. Инцидент разгорелся в разгар жары в районе Ауэнхайм у границы с Францией. Около 60 молодых людей перелезли через ограждение, чтобы бесплатно попасть на территорию, после чего у них неоднократно возникали словесные стычки с охраной. Нарушители опрокидывали мусорные баки, игнорировали правила поведения и отказывались уходить, возвращаясь обратно после выдворения.