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14 августа, 18:06

Суд в Москве закрыл косметологическую клинику из-за грязных инструментов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kitreel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kitreel

Тверской районный суд Москвы приостановил работу медицинской «ОВ-Клиник» на Краснопролетарской улице на 60 суток. Причиной стали санитарно-эпидемиологические нарушения, выявленные во время проверки. Об этом рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

В помещениях обнаружили многоразовые инструменты, хотя оборудования для их стерилизации в учреждении не оказалось. В кабинете косметолога проверяющие заметили грязный махровый чехол на кушетке. Медицинские книжки сотрудников им также не представили.

Кроме того, специалисты нашли просроченный гель для УЗИ и терапии. В процедурном кабинете лекарства хранились не в тех условиях, которые установили производители.

Суд признал компанию виновной в нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства и запретил ей работать два месяца. Решение подлежит немедленному исполнению судебным приставом.

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В июне сотрудница Верховного суда попала в реанимацию после мезотерапии в московской клинике. Во время косметологической процедуры 52-летняя женщина потеряла сознание и более двух суток находилась в коме.

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Полина Никифорова
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