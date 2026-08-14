Пловцы Колесников и Самусенко выиграли серебро и бронзу на чемпионате Европы

Климент Колесников стал серебряным призёром чемпионата Европы по плаванию на дистанции 50 метров на спине. Россиянин показал второй результат, уступив победителю Кнедлу всего одну сотую секунды.

Павел Самусенко финишировал третьим и завоевал бронзовую медаль. Отставание от чемпиона составило три сотых секунды. Таким образом, российские спортсмены заняли сразу два места на пьедестале в одном заплыве.

На международных стартах российские пловцы сейчас выступают в нейтральном статусе — без национального флага и гимна. При этом спортсмены допускаются к соревнованиям при соблюдении установленных международными федерациями условий.

Колесников считается одним из сильнейших российских спринтеров на спине. Он является многократным чемпионом мира и Европы, а также обладателем мировых рекордов.

Самусенко также специализируется на коротких дистанциях на спине и входит в число ведущих российских пловцов этого стиля.

Ранее Илья Бородин стал победителем чемпионата Европы в Париже на дистанции 400 метров комплексом. Россиянин показал время 4:08,17, которого хватило не только для первого места, но и для нового рекорда континентального первенства. Серебро взял итальянец Альберто Раццетти, третьим финишировал британец Макс Личфилд.