На Украине трёх школьниц наказали за видео с танцами под русские песни

Три школьницы в Тернопольской области оказались под административным разбирательством после публикации видео с танцами под музыку на русском языке. Об этом сообщила полиция региона.

Ролик появился в соцсетях накануне. Его сняли в центре города Монастыриска, а в кадр попали три несовершеннолетние девушки. Правоохранители установили, что одна из них учится в 11-м классе в Тернополе и приехала к бабушке, ещё две — местные ученицы девятого и десятого классов.

Поскольку двум участницам ещё нет 16 лет, административные материалы оформили на их родителей. Старшая девушка уже достигла возраста ответственности, поэтому отвечать за произошедшее ей предстоит самой.

Подобные конфликты из-за русскоязычной музыки на Украине происходят не впервые. В начале августа в Трускавце между отдыхающими возникла перепалка из-за песен на русском. До этого в Дрогобыче двух женщин после аналогичной истории заставили публично извиниться.

Ограничения на использование русского языка в стране последовательно усиливались после 2014 года. В 2019-м Верховная рада приняла закон о функционировании украинского как государственного, а в декабре 2023 года парламент одобрил изменения, касающиеся языковых прав национальных меньшинств.

В конце июля Life.ru рассказывал о похожей истории в Киевской области. Две 17-летние школьницы записали танец под русскоязычную композицию, после чего полиция составила административные материалы на их родителей.