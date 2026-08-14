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Регион
14 августа, 19:01

«Никому бы и в голову не пришло»: В Германии возмутились идеей закрыть Русский дом

Немецкий политик Кинг призвал сохранить Русский дом в Берлине

Обложка © TACC / dpa / Soeren Stache

Обложка © TACC / dpa / Soeren Stache

Сопредседатель берлинского отделения партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Александр Кинг выступил против возможного закрытия Русского дома в Берлине. По его мнению, сохранение центра необходимо для поддержания контактов с Россией и отказа от дальнейшей эскалации.

«Сохранение функционирования Русского дома в Берлине — это вопрос мирной политики»,приводит слова Кинга Junge Welt.

Политик заявил, что в Германии усиливаются попытки ограничить существующие каналы общения с Москвой. По его словам, закрытие культурного центра противоречило бы намерению в будущем восстановить добрососедские отношения.

«Если бы мы рассчитывали вскоре прийти к миру и восстановить добрососедские отношения, то никому бы и в голову не пришла идея закрывать «Русский дом». Мы что, хотим полностью разорвать все контакты с Россией?» — сказал Кинг.

Кинг также обвинил немецкие политические силы в распространении исторических оценок, которые, по его мнению, искажают отношение к России. Он отметил, что подобные взгляды, ранее характерные преимущественно для правых партий, теперь, по его словам, продвигают в том числе «Зелёные» и «Левые».

Посольство России в Германии ранее заявляло о новых нападках на Русский дом науки и культуры. В дипмиссии напомнили, что деятельность культурно-информационных центров регулируется межправительственными соглашениями.

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Ранее представители ХДС и СДПГ рассказали изданию Tagesspiegel, что закрыть Русский дом в Берлине одним политическим решением не получится: для этого Германии сначала придётся расторгнуть действующее соглашение с Россией.

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Виталий Приходько
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