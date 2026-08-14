В России расширили маркировку сладостей на чупа-чупсы

Требования к маркировке кондитерских изделий в России распространили на чупа-чупсы, передаёт РИА «Новости» со ссылкой на постановление правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Документ, который подписал премьер-министр Михаил Мишустин, дополняет действующие правила отдельным пунктом о карамели. Речь идёт о сладостях шарообразной формы на палочке, обёртка которых закручивается непосредственно вокруг самого продукта.

Отдельное условие предусмотрено для товаров с дополнительной потребительской упаковкой. Если маркировка отсутствует на первичной, идентификационный код необходимо разместить на вторичной. Новые нормы начинают действовать с момента официального опубликования постановления.

При этом ещё в июне Минпромторг предлагал вывести карамель на палочке весом до 30 граммов из-под требований по маркировке. В ведомстве объясняли инициативу особенностями упаковки таких изделий.

Обязательную маркировку кондитерской продукции в России вводят поэтапно. С 1 марта требования начали действовать для печенья, зефира, пастилы, мармелада, вафель, халвы, восточных сладостей, а также ореховых и шоколадных паст. С мая к списку добавились торты, пирожные, рулеты и круассаны, а с 1 июля — шоколад, драже и карамель.

Ранее в России продолжили расширять перечень продуктов, подпадающих под систему «Честный знак». С 1 августа обязательной стала маркировка готовых изделий из мяса и птицы, а для колбас аналогичные требования должны заработать с 1 октября.