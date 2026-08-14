Чемодан, вокзал, домой: Польша закручивает гайки — число депортаций украинцев побило рекорд

Польша ужесточает миграционную политику — число депортаций в стране подскочило почти на треть. Как сообщает Interia, за первые шесть месяцев 2026 года из страны было выслано 6 тысяч иностранцев. Статистика показывает, что чаще всего под процедуру выдворения попадают украинские граждане.

За два года число выдворенных выросло более чем в четыре раза: с 3 тысяч в 2023 году до 10 тысяч в 2025-м. Ожидается, что по итогам текущего года цифры будут ещё выше.

«Самая многочисленная группа среди депортированных — украинцы, что объясняется просто тем, что их больше всего в Польше», — говорится в сообщении.

Тем временем Украина готовит кампанию публичной дипломатии в Польше, чтобы улучшить отношение поляков на фоне кризиса в двусторонних отношениях и нападений на украинцев. В Киеве планируют напоминать об историческом союзе с Симоном Петлюрой, привлечь СМИ, экспертов и бизнес, а от идеи жалобы на Польшу в Еврокомиссию в итоге отказались.