Следователи возбудили уголовное дело после проверки работы московской клиники, где платно лечили несовершеннолетних. По версии СК, сотрудники учреждения вводили родителей в заблуждение относительно характера заболеваний детей и эффективности назначаемых методов. Об этом рассказали в пресс-службе московского СК.

СК возбудил дело против столичной клиники, где лечили детей с аутизмом. Видео © MAX / Столичный СК

В СК сообщили, что расследование ведётся по статьям о мошенничестве и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По данным ведомства, клиника оказывала несовершеннолетним платные услуги, однако должного лечения, способного обеспечить положительную динамику, пациенты не получали.

Следователи считают, что сотрудники учреждения регулярно получали деньги от родителей, убеждая их в эффективности предлагаемых методов. В результате, по версии следствия, здоровью некоторых детей был причинён тяжкий вред.

В СМИ ранее появилась информация о семьях, которые намерены обратиться в суд из-за лечения детей с расстройствами аутистического спектра. Родители утверждали, что после полученной в клинике помощи состояние несовершеннолетних ухудшилось.

В пятницу правоохранители провели обыски в клинике на Варшавском шоссе, а также по адресам проживания главного врача и сотрудников учреждения. Следователи изъяли медицинскую и финансовую документацию, электронные носители и другие материалы.

Руководителей и представителей администрации клиники доставили для проведения следственных действий. СК устанавливает всех причастных и выясняет обстоятельства произошедшего. Расследование находится на контроле центрального аппарата ведомства.

Ранее в Санкт-Петербурге разгорелся скандал вокруг реабилитационного центра «Выбор». Бывшая пациентка обратилась в полицию, заявив, что во время пребывания в учреждении подвергалась насилию, лишению сна и другим издевательствам. По словам 20-летней Яны, двое мужчин силой увезли её из дома, сделали инъекцию и доставили в центр без сознания.