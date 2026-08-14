Части полка «Скала» под контролем «Азова»* действуют в ДНР

Военнослужащие 425-го отдельного штурмового полка Вооружённых сил Украины (ВСУ) «Скала» действуют на территории ДНР. Подразделение перешло под оперативный контроль «Азова»*. Такую оценку ТАСС дали в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, бойцы формирования в Харьковской области продолжают действовать самостоятельно. Большинство военнослужащих полка, как утверждается, не заметили изменений в управлении.

«С высокой долей вероятности, речь идёт исключительно про отдельные подразделения «Скалы», которые действуют на территории ДНР, — их действительно отправили в оперативное подчинение «Азову»*», — сообщил источник.

Какие именно группы перешли под новое командование, он не уточнил. Также нет данных об участке, где они выполняют задачи.

Ранее сообщалось, что разрозненные батальоны и сводные отряды «Скалы» планируют объединить для действий на одном участке фронта. По словам начальника отделения коммуникаций подразделения Алексея Братущака, полк сохранит статус самостоятельного подразделения, однако перейдёт под оперативное руководство корпуса. Конкретное место сосредоточения военнослужащих и другие подробности реорганизации представитель формирования не раскрыл.

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