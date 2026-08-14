В Мексике нашли живым рыбака, пробывшего 15 дней в затопленной пещере

31-летнего Эрасто Крисанто Вальдеса обнаружили живым в затопленной карстовой пещере в Мексике спустя 15 дней после исчезновения. Мужчина пропал 23 июля во время рыбалки вместе с отцом, сообщает Need To Know.

Поиски начались практически сразу после исчезновения. Переломным моментом стало обнаружение 29 июля остроги на глубине 65 метров — спасатели предположили, что она могла принадлежать пропавшему рыбаку.

6 августа водолазы обнаружили Вальдеса живым внутри пещеры. Выяснилось, что всё это время мужчина находился в холодной, тёмной и сырой полости, полностью отрезанный от внешнего мира. У него не было ни еды, ни питьевой воды. Выжить рыбаку помог воздушный карман, который сохранился внутри затопленной пещеры.

Спасатели подняли Вальдеса на поверхность на носилках. Мужчина оказался сильно обезвожен и истощён, после чего его доставили в больницу. Сейчас спасённый рыбак находится под наблюдением врачей и восстанавливается после 15 дней, проведённых под землёй.

Ранее 17-летний петербуржец вытащил из Волхова огромного сома длиной 223 сантиметра и весом около 80 килограммов. На то, чтобы подтянуть рыбу к берегу, у Филиппа ушло около получаса, после чего он измерил и сфотографировал улов, а затем отпустил его обратно в реку. Это уже не первый крупный сом подростка: в начале июля он поймал в Волхове рыбу длиной 207 сантиметров.