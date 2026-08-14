В Госдуме предложили заменить латинскую P на русскую П на парковочных знаках

Дорожные знаки с обозначением парковки могут изменить: депутат Госдумы Каплан Панеш предложил заменить привычную латинскую букву P на русскую П. Об этом парламентарий рассказал РИА «Новости».

По словам Панеша, сейчас буква P на знаках отсылает к английскому слову parking. Депутат считает, что дорожные указатели также должны соответствовать требованиям закона о защите русского языка.

«На дорожных знаках до сих пор используется латинская буква «P» для обозначения парковки — от английского parking. А ведь в русском языке есть своя, родная буква «П». Пора заменить латиницу на кириллицу на всех дорожных знаках, обозначающих парковку», — заявил Панеш.

Парламентарий подчеркнул, что внешний вид знака при этом можно сохранить. По его мнению, благодаря привычной форме и цвету он останется понятным для автомобилистов, даже если букву изменят.

Чиновник назвал инициативу продолжением политики по укреплению позиций русского языка в публичном пространстве. Он отметил, что с 1 марта в России действует закон, предусматривающий использование русского языка на вывесках и указателях.

По мнению депутата, речь идёт не просто о замене одного символа. Он считает, что изменение парковочных знаков станет ещё одним шагом в укреплении национальной идентичности.

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