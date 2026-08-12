Номеров станет больше: В России хотят изменить автомобильный ГОСТ

В России предложили расширить привычный формат автомобильных госномеров и разрешить комбинации с четырьмя буквами и двумя цифрами. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Предложение уже направлено в Правительство РФ.

Сейчас стандартный автомобильный номер состоит из трёх букв и трёх цифр — например, А 000 АА. Даванков предлагает добавить ещё два варианта: четыре буквы и две цифры — «АААА 00» — либо две буквы, две цифры и снова две буквы — «АА 00 АА». Размер самого знака, код региона, обозначение RUS и российский триколор менять не предлагается.

«Нужно дать водителям больше свободы при выборе номера авто», — заявил Даванков.

По его подсчётам, действующая система позволяет сформировать чуть больше 1,5 млн комбинаций для одного кода региона. Добавление четвёртой буквы увеличит количество доступных вариантов примерно на 20%.

Идея стала продолжением другой инициативы «Новых людей» — разрешить официально выбирать и покупать красивые автомобильные номера через портал «Госуслуги». Даванков ранее объяснял, что вместо существующего серого рынка деньги за востребованные комбинации могли бы поступать в бюджет. В Госдуме эту инициативу обсуждают с 2025 года.

По словам вице-спикера, предложение изменить ГОСТ появилось после обращений автомобилистов к муниципальному депутату московского района Печатники Антону Малышеву. Даванков считает, что технически введение дополнительных комбинаций не должно стать сложным, поскольку основные параметры регистрационного знака сохраняются.

«Почему бы не дать людям возможность самим решать, какой вид будет у номера, особенно когда есть спрос», — отметил парламентарий.

Подобные вариативные форматы регистрационных знаков применяются и в других странах. В частности, Даванков приводит в пример Казахстан, где используются разные схемы автомобильных номеров.

Теперь предложение предстоит оценить Правительству. Пока речь идёт именно об инициативе изменить ГОСТ — решение о введении номеров «АААА 00» или «АА 00 АА» не принято.