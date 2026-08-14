МВД: Подозреваемого в убийстве в центре Махачкалы задержали

Полиция задержала 38-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве по мотиву кровной мести. Оперативники нашли его в одном из домов Махачкалы, сообщило МВД Дагестана.

«Сотрудниками УУР МВД Дагестана задержан подозреваемый в убийстве. 38-летнего мужчину оперативники обнаружили в одном из домов Махачкалы, где он пытался скрыться у своего знакомого», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, сотрудники уголовного розыска установили местонахождение мужчины во время оперативных мероприятий.

Ранее сообщалось, что в центре Махачкалы убили мужчину. Следователи связали преступление с кровной местью и возбудили уголовное дело. Сотрудники СК начали устанавливать обстоятельства произошедшего и причастных к нему лиц.