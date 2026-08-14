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14 августа, 20:08

МВД: Подозреваемого в убийстве в центре Махачкалы задержали

Обложка © Telegram / МВД по Республике Дагестан

Обложка © Telegram / МВД по Республике Дагестан

Полиция задержала 38-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве по мотиву кровной мести. Оперативники нашли его в одном из домов Махачкалы, сообщило МВД Дагестана.

«Сотрудниками УУР МВД Дагестана задержан подозреваемый в убийстве. 38-летнего мужчину оперативники обнаружили в одном из домов Махачкалы, где он пытался скрыться у своего знакомого», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, сотрудники уголовного розыска установили местонахождение мужчины во время оперативных мероприятий.

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Ранее сообщалось, что в центре Махачкалы убили мужчину. Следователи связали преступление с кровной местью и возбудили уголовное дело. Сотрудники СК начали устанавливать обстоятельства произошедшего и причастных к нему лиц.

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Антон Голыбин
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