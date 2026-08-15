США выделят Украине $15 млн на борьбу с ВИЧ и туберкулёзом

США направят Украине около $15 млн на программы по борьбе с ВИЧ и туберкулёзом, а также подготовку системы здравоохранения к возможным вспышкам новых инфекций. Об этом говорится в документе, который оказался в распоряжении РИА «Новости».

Средства выделят Центру общественного здоровья при украинском Минздраве в рамках федерального финансового года США 2026 года. Согласно документу, финансирование должно помочь усилить контроль за распространением инфекционных заболеваний и укрепить национальную лабораторную систему.

Часть средств планируют направить на эпидемиологический надзор за сезонным гриппом и его новыми штаммами, включая птичий грипп. Кроме того, программа предусматривает мониторинг тяжёлых респираторных инфекций.

Отдельное направление — взаимодействие с международными партнёрами. Речь идёт об оперативном обмене образцами вирусов и клиническими данными.

Также предполагается укрепить сотрудничество Национальных центров гриппа Украины с зарубежными организациями, чтобы регулярно обмениваться информацией о заболеваемости и вирусными образцами.

Тем временем темпы поставок американского вооружения Украине по ранее заключённым контрактам Пентагона сократились вдвое. Речь идёт о программе USAI (Ukraine Security Assistance Initiative), в рамках которой Пентагон заказывает оружие для Киева напрямую у американских производителей, а не передаёт из собственных арсеналов. С 2022 года Конгресс выделил на эту программу 32,49 миллиарда долларов. К концу марта министерство обороны заключило контракты почти на всю эту сумму, однако оплатило лишь немногим более половины — около 19 миллиардов. Оставшиеся 13,5 миллиарда долларов по подписанным соглашениям находятся в работе.