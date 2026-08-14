Приложения Ozon удалены из Google Play

Приложение Ozon временно недоступно в Google Play. Поиск по названию не даёт результатов.

Ozon Fresh и Ozon Seller также пропали из Google Play. Владельцы Android-устройств могут скачать приложения в RuStore, AppGallery и Galaxy Store, заявили в компании. В App Store все три приложения доступны.

Ранее приложения VK и платформа «Макс» исчезли из магазина Google Play. При этом все ранее установленные на устройствах Android сервисы продолжали функционировать в обычном режиме без каких-либо ограничений. Пользователи по-прежнему получали push-уведомления о сообщениях, событиях и звонках. Скачать и обновить приложения можно было через альтернативные площадки: RuStore, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и другие.