Шестилетнего мальчика унесло течением реки на Ставрополье

Шестилетний мальчик упал в реку Егорлык, после чего его унесло течением. Инцидент произошёл у станицы Новотроицкой Изобильненского округа Ставропольского края, сообщило региональное управление Следственного комитета России.

Днём 14 августа ребёнок гулял вместе с отцом у реки недалеко от дома. В какой-то момент мальчик оступился и оказался в воде.

«Мальчик оступился и упал в воду. Отец попытался спасти сына, однако в силу быстрого течения реки ему это не удалось, мальчик скрылся под водой», — говорится в сообщении.

К поискам ребёнка подключились спасатели и волонтёры. На месте также работает следственно-оперативная группа. Сотрудники правоохранительных органов опрашивают очевидцев. Прокуратура Ставропольского края начала проверку. Надзорное ведомство устанавливает причины и обстоятельства случившегося. Поиски мальчика продолжаются.

Ранее в реке Серноводского района Чечни нашли тела трёх человек, среди которых был ребёнок. Следователи начали устанавливать причины их гибели и обстоятельства происшествия. Возраст двух других погибших и точное место обнаружения тел не назывались. Правоохранительные органы также выясняли, как люди оказались в воде и находились ли они там одновременно.