Белый дом счёл прискорбной масштабную передачу оружия Украине при Байдене

Передачу большого количества американских вооружений Украине при администрации Джо Байдена назвали «прискорбной и трагичной». Об этом заявила пресс-секретарь президента США Кэролайн Ливитт, отвечая на вопрос о дальнейшей военной поддержке Киева.

По словам Ливитт, нынешний президент Дональд Трамп придерживается более осторожного подхода к вопросу поставок боеприпасов другим государствам.

«Прискорбно и трагично, что Джо Байден раздал огромное количество боеприпасов, в том числе Украине», — заявила пресс-секретарь. Она добавила, что республиканец куда более рассудителен, чем бывший президент США в вопросах военной поддержки.

Ранее Трамп призвал Вашингтон внимательнее относиться к выдаче другим странам лицензий на производство американского вооружения. Американский лидер также заявлял, что Вашингтон не давал Киеву разрешения на выпуск систем Patriot и крылатых ракет Tomahawk.

Хозяин Белого дома поставил под сомнение возможность передачи Украине таких технологий в будущем.

Ранее стало известно, что США направят Украине около $15 млн на программы по борьбе с ВИЧ и туберкулёзом, а также подготовку системы здравоохранения к возможным вспышкам новых инфекций. Средства выделят Центру общественного здоровья при украинском Минздраве в рамках федерального финансового года США 2026 года. Согласно документу, финансирование должно помочь усилить контроль за распространением инфекционных заболеваний и укрепить национальную лабораторную систему.