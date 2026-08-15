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Регион
14 августа, 22:57

Садулаев проведёт бой с Браунагелем в Москве 5 сентября

Абдулрашид Садулаев. Обложка © Федерация спортивной борьбы России

Абдулрашид Садулаев. Обложка © Федерация спортивной борьбы России

Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев проведёт схватку с американцем Заком Браунагелем. Поединок состоится 5 сентября на турнире Real American Freestyle (RAF) в Москве, сообщила пресс-служба соревнований.

«Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев выступит дома против Зака Браунегеля», — говорится в сообщении.

Садулаев выйдет на ковёр после травмы, которую получил 11 июля.

Садулаеву 30 лет. Он дважды выигрывал Олимпийские игры и шесть раз становился чемпионом мира по вольной борьбе. Предстоящий поединок станет для россиянина вторым в RAF.

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Ранее Абдулрашид Садулаев проиграл Кайлу Снайдеру в дебютном поединке в РАФ. Схватка в Тбилиси завершилась со счётом 5:4 в пользу американца. Россиянин травмировал колено и после боя не мог самостоятельно передвигаться. Первый поединок Садулаева в организации планировали провести в мае в Бахрейне, однако организаторы отменили турнир.

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Антон Голыбин
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