Садулаев проведёт бой с Браунагелем в Москве 5 сентября

Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев проведёт схватку с американцем Заком Браунагелем. Поединок состоится 5 сентября на турнире Real American Freestyle (RAF) в Москве, сообщила пресс-служба соревнований.

«Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев выступит дома против Зака Браунегеля», — говорится в сообщении.

Садулаев выйдет на ковёр после травмы, которую получил 11 июля.

Садулаеву 30 лет. Он дважды выигрывал Олимпийские игры и шесть раз становился чемпионом мира по вольной борьбе. Предстоящий поединок станет для россиянина вторым в RAF.

Ранее Абдулрашид Садулаев проиграл Кайлу Снайдеру в дебютном поединке в РАФ. Схватка в Тбилиси завершилась со счётом 5:4 в пользу американца. Россиянин травмировал колено и после боя не мог самостоятельно передвигаться. Первый поединок Садулаева в организации планировали провести в мае в Бахрейне, однако организаторы отменили турнир.