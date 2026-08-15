Смог и урбан-стресс: Почему детокс-пилинг для головы стал необходимостью в мегаполисе

С медицинской точки зрения вся наша кожа головы — это та же кожа с высокой плотностью волосяных фолликулов и сальных желёз. Можно сказать, что это продолжение кожи лица, поэтому она нуждается в уходе: очищении, увлажнении, отшелушивании и защите. Об этом Life.ru рассказала врач-терапевт, дерматокосметолог Кристина Радина.

Каждый волосок растёт из фолликула в коже головы. Если эта среда забита или нездорова, волосы будут тусклыми, слабыми, ломкими, а их рост может замедлиться. Здоровая кожа головы — чистая, увлажнённая и сбалансированная среда. Я считаю, что невозможно иметь красивые локоны при воспалённых фолликулах. Кристина Радина Врач-терапевт, дерматокосметолог

По словам эксперта, в условиях мегаполиса на коже головы и волосах оседает избыток кожного сала (себум). Он смешивается с загрязнениями, создавая липкую плёнку. Кроме того, в крупных городах высокий уровень загрязнения воздуха: микропыль, смог, выхлопные газы и промышленные выбросы. Если вы используете лаки, муссы, сухие шампуни, то силиконы накапливаются на коже и волосах.

«Плюс у нас есть омертвевшие клетки — это верхний слой дермы, которые нарушают клеточный обмен и забивают фолликулы», — добавила специалист.

Регулярное глубокое очищение помогает предотвратить многие проблемы: Закупорка фолликулов. Смесь себума, пыли и клеток забивает поры, что может замедлять рост волос и приводить к их выпадению. Дисбаланс микробиома. Нарушение баланса микроорганизмов на коже вызывает зуд, шелушение, перхоть и избыточную жирность. Ухудшение внешнего вида. Загрязнения делают волосы тусклыми, лишают объёма и создают эффект налёта.

Глубокое очищение стоит включать в рутину 1–2 раза в неделю, но слишком частые процедуры могут пересушить кожу и вызвать раздражение. Используйте мягкие пилинги с кислотами (молочной, салициловой) и выбирайте средства, подходящие вашему типу кожи. Если у вас нет зуда или шелушения, возможно, достаточно хорошего очищающего шампуня. Жителям крупных городов детокс рекомендуется особенно.

Мы привыкли очищать, отшелушивать, восстанавливать и поддерживать кожу лица. А для головы — только шампунь. Но она ежедневно сталкивается с не меньшей нагрузкой — себум, стайлинг, сухой шампунь, жёсткая вода, городской воздух, термовоздействие, стресс. Екатерина Домосканова Тренинг-менеджер бренда HADAT, эксперт в области трихологии и косметической химии

По словам Домоскановой, тренд на детокс — момент, когда индустрия, наконец, применила к уходу за кожей головы ту же логику, что и к уходу за лицом, и назвала это «скинификацией». Мы признаём очевидное: эпидермис головы — физиологически и анатомически та же кожа: со своими порами, микробиомом, липидным барьером. Разница лишь в том, что проблему на лице мы видим сразу, а на голове она маскируется волосами. Сначала быстрее теряется свежесть, потом уменьшается объём у корней, замедляется рост. К этому моменту фолликулы уже ослаблены, а восстановление занимает месяцы.

«Это стало актуально именно сейчас, когда мы стали понимать значение микробиома. Ещё недавно о нём знали в основном дерматологи, сегодня это главный фокус ухода за кожей. На ней живёт целая экосистема микроорганизмов, и именно их баланс определяет, будет ли голова «жирниться», зудеть или покрываться перхотью. Фокус ухода сместился: не «как агрессивно очистить», а «как сохранить естественный баланс», — отмечает эксперт.

Ещё один фактор смены фокуса ухода — урбан-стресс. Смог, тяжёлые металлы, мелкая городская пыль оседают на коже головы ежедневно, а у жителей крупных городов их концентрация в волосах заметно выше нормы. Обычный шампунь смывает свежие загрязнения с поверхности, но не растворяет то, что уже закрепилось в порах и устьях фолликулов. Эти наслоения блокируют питание корня и не дают уходовым средствам работать в полную силу.

Кажется, что добиться идеальных волос можно только в салоне. Однако заметный результат иногда прячется не в составе шампуня, а в несколько иных движениях рук. Life.ru рассказывает, как повторить японский ритуал мытья головы и при этом не навредить волосам.